شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. طارق محروس مدرب يد الأهلى: كان حلمى أكون طيار وبحب السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب طارق محروس المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى.

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نعم ..بدخل المطبخ.

البيض بالبسطرمة.

أحمد السقا.

عبد الحليم حافظ.