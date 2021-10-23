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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. طارق محروس مدرب يد الأهلى: كان حلمى أكون طيار وبحب السقا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب طارق محروس المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
القراءة.
بتدخل المطبخ؟
نعم ..بدخل المطبخ.
إيه الأكلة التى تتميز فيها؟
البيض بالبسطرمة.
من نجمك المفضل؟
أحمد السقا.
من مطربك المفضل؟
عبد الحليم حافظ.
لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟
طيار.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟
محمود عبد العزيز.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.