شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن حسن معلقا على مباراة المصرى البورسعيدي وسلطات الموارد الأوغندى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المصرى البورسعيدى نظيره سلطات الموارد الأوغندى في السابعة مساء اليوم السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبى في أوغندا بين الفريقين.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس 2 مباراة المصرى البورسعيدى وسلطات الموارد الأوغندى وستكون بتعليق مؤمن حسن وضيوف الأستوديو ( طه إسماعيل ) و ( جمال حمزة ) و(عمرو الدسوقي ) والفقرة التحكيمية مع (أحمد الشناوي ).

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري وسلطات الموارد الأوغندي ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة إريتريا، حكم الساحة تسيجاي موجوس تيكلو، ومعه كل من ايوبيل مايكل “مساعد حكم أول” ويوهانس جيبريسيلاسي “مساعد حكم ثاني”، بالإضافة إلى الحكم الرابع يوناس جيبري، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى السوداني أمير عثمان، بينما يتولى الدكتور محمد سلطان مهام المنسق الطبي للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

وعقد معين الشعبانى، المدير الفني لفريق المصري، جلسة مع لاعبيه، حثهم على ضرورة الظهور بشكل أفضل في لقاء الإياب الليلة أمام بطل اوغندا خاصة أن الأداء الطيب والنتيجة الإيجابية توجه رسالة تحذير للمنافسين في الكونفدرالية، وتعزز من ثقة الجماهيري البورسعيدية في فريقها.