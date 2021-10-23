شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم موسيمانى مع الأهلى قبل المباراة رقم 66 مع كتيبة التتش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الأهلي في تمام السادسة مساء اليوم السبت نظيره الحرس الوطنى بطل النيجر على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا فى مستهل رحلة المارد الأحمر لحصد اللقب الإفريقى للموسم الثالث على التوالي، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في نيامى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق حيث تقدم علي معلول للأهلي، وتعادل دجيبريلا ديوري للفريق النيجري.

وستكون مباراة اليوم مهمة للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى من أجل يعيد المارد الأحمر لسطوته الأفريقية، لاسيما بعد خسارة الدوري لصالح الزمالك ثم كأس السوبر المحلى لصالح طلائع الجيش.

جاء موسيماني بمهمة ثقيلة وهي تحقيق آمال جماهير التي ظلت 7 أعوام تهتف "التاسعة يا أهلي" منذ التتويج باللقب الثامن أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في 2013، خاصة وأن الفريق قد خسر بعد ذلك في الدور النهائي في 2017 و2018 ، وبعد مرور أقل من 10 أشهر، أصبح موسيماني خامس مدرب في تاريخ أفريقيا يحرز لقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين، بعد التفوق 3-صفر على كايزر تشيفز الجنوب افريقى.

وفي الواقع لم يكن من المتوقع أن يحقق موسيماني كل هذا النجاح بهذه السرعة، لأنه نال أيضا لقب الدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقي، إلى جانب الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية.