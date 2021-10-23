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رسمياً.. وزير الرياضة الجزائري يُعلن عودة الجمهور إلى الملاعب

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محمد الفلاح - السبت 23 أكتوبر 2021

أعلن وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرزاق سبقاق في تصريحات للإذاعة الجزائرية الليلة الماضية عودة الجماهير رسميا إلى الملاعب بداية من الجولة الثانية من الدوري الجزائري لكرة القدم.

 

وقال وزير الرياضة "هناك تعليمات صدرت عن الوزير الأول ووزير المالية بفتح كل المنشآت أمام الجمهور بما فيها ملاعب كرة القدم على مستوى الوطن، وقد حدث اجتماع على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع اللجنة العلمية".

 

وتابع المسؤول الجزائري أنّ الشرط الأساسي للحضور هو إثبات الحصول على التطعيم ضد فيروس .

 

وانطلقت مباريات الموسم الجديد لدوري الجزائر أمس الجمعة بمباراة جمعت بين شباب قسنطينة ومولودية وهران وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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