الامارات | لماذا هاجم محمد صلاح إدارة ليفربول في ليلة مواجهة رونالدو ومانشستر يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا هاجم محمد صلاح إدارة ليفربول في ليلة مواجهة رونالدو ومانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلق نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي، محمد صلاح أقوى تصريحات له منذ انتقاله إلى الريدز عام 2017، إذ توقع البعض ان تتسبب هذه التصريحات في تغيير المعادلة القائمة عليها علاقة النجم المصري مع إدارة ليفربول الذي تمضي ببطئ شديد نحو تجديد عقد صلاح الذي يعد في الوقت الحالي من أفضل لاعبي العالم، والذي ينتهي في يونيو 2023.

وفي حوار جرئ له مع صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، رمى محمد صلاح الكرة في ملعب ملاك ليفربول بخصوص مستقبله مع النادي الإنجليزي العريق، وهو الأمر الذي قد يتسبب في وجود ضغوط جماهيرية على النادي الإنجليزي تساهم في الموافقة على شروط محمد صلاح وتجديد العقد خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ قال هداف الدوري الإنجليزي إنه يود الاستمرار مع ليفربول حتى نهاية مسيرته المهنية، لكن هذا الأمر لا يتوقف عليه بل على إدارة النادي.

ولم يتوقف محمد صلاح عند هذا الحد بل قال: "سأكون حزينا إذا اضطرت للعب ضد ليفربول في المستقبل"، مشيرا إلى أنه لا يعلم ما سيحدث في المستقبل.

وربط البعض بين توقيت تصريحات ليفربول ومواجهة ليفربول وماشستر يونايتد بقيادة نجمه العائد، البرتغالي كرستيانو رونالدو، غداً في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، إذ ستكون انظار عشاق كرة القدم في العالم مسلطة حول هذه المباراة، كما أن هذه المواجهة ستكون بمثابة قمة خاصة بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو على اعتبار انهما الأفضل سواء في الدوري الإنجليزي أو على مستوى كرة القدم العالمية.

ويتقاضي كريستيانو رونالدو راتبا اسبوعيا يبلغ 550 ألف جنيه إستراليني، فيما يتقاضى محمد صلاح 225 ألف جنيه إسترليني.

ويرغب صلاح في الحصول على 400 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي، ويرى صلاح أنه يستحق زيادة راتبه إذ لم يوقع على عقد جديد منذ عام 2018 بينما ليفربول يرفض في الوقت الحالي كسر سقف الرواتب من أجل صلاح.

ويضغط صلاح بقوة من خلال عروض رائعة تمكن من خلالها من إحراز 12 هدفاً في 11 مباراة في مختلف المسابقات.

وفي حال موافقة إدارة ليفربول على تلبية مطالب صلاح سيصبح ثاني أعلى راتب للاعب في الدوري الإنجليزي بعد كريستيانو رونالدو .

ولاقت تصريحات النجم المصري محمد صلاح فيما يتعلق بمستقبله، صدى حزينا لدى جماهير "الريدز" وأعادت للأذهان تصريحات جورجينيو فينالدوم نجم الفريق السابق.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن موقف محمد صلاح وتصريحاته بشأن مستقبله مع ليفربول كانت مشابهة لتلك التي أدلى بها جورجينيو فينالدوم قبل رحيله عن ليفربول.

وانتهى عقد فينالدوم مع ليفربول في يونيو الماضي، ورحل مجانا إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشعر مشجعو ليفربول بالحذر من التعليقات المماثلة التي أدلى بها فينالدوم في مارس الماضي حيث سعى للتفاوض على عقد جديد مع ليفربول.

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