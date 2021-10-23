النمسا تفرض قيودا على حركة غير المحصنين ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قررت حكومة النمسا تشديد إجراءات مكافحة وباء كورونا المستجد، التي تستهدف الأفراد غير المطعمين.



وأعلن المستشار ألكسندر شالينبرج رئيس وزراء النمسا - في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة - تطبيق القاعدة "2G"، التي تمنع دخول الأفراد غير المطعمين إلى عدة أماكن تشمل المطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه والفنادق، بمجرد وصول مستوى إشغال الأسرة بوحدات العناية المركزة إلى 25% من قدراتها بواقع 500 سرير.

كما أعلن عن فرض قيود على خروج الأفراد غير المطعمين، وإغلاقا عاما على غير المحصنين، يمنعهم من مغادرة المنزل إلا لأسباب استثنائية محددة، مثل توفير المواد الغذائية الأساسية، وقال أن الإجراء الجديد يدخل حيز التنفيذ بمجرد تجاوز مستوى إشغال الأسرة في وحدات العناية المركزة عتبة الـ 600 سرير، التي تمثل 30% من الطاقة الاستيعابية.

وتأتي قرارات الحكومة النمساوية إثر اجتماع طارئ عقده رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين وحكام الولايات، ناقش سبل التصدي للزيادة اليومية الكبيرة في عدد الإصابات بالفيروس، التي بلغت أمس 3648 حالة خلال 24 ساعة.