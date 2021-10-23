تعرف على موعد مباراة الترجي والاتحاد الليبي في دوري أبطال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستضيف الترجي التونسي نظيره الاتحاد الليبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويتطلع كلا الفريقين للفوز بالموقعة التي تقام على ملعب حمادي العقربي معقل الترجي، من أجل حجز مقعده في دور المجموعات بالبطولة القارية.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي على ملعب الشهداء في بنغازي قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تقام مباراة الترجي ضد الاتحاد مساء الأحد 24 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وتنطلق المباراة الساعة 7.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8.00 بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

تنقل مباراة الترجي ضد الاتحاد على قناة تونس الرياضية، وكذلك القناة الليبية الرياضية، اللتين أعلنتا مؤخرا عن شراء حقوق بث المباراة.