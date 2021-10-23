شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. كيف ينجح منتخب مصر فى اقتحام قائمة كبار أفريقيا على حساب نيجيريا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، مباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم 2022، وعينه على المركز الخامس فى التصنيف الشهرى للفيفا على حساب نيجيريا، قبل سحب قرعة الدور الثانى من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل منتخب مصر حاليا المركز السادس أفريقيا بعد تصنيف الفيفا الأخير الذى أوقعه فى المركز الـ44 عالميا، بينما تحتل نيجيريا المركز الخامس أفريقيا والـ36 عالميا.

ورغم تقدم منتخب مصر4 مراكز، إلا أنه ظل في المركز السادس في قارة أفريقيا برصيد 1434.62 نقطة، خلف نيجيريا الخامس 1492.37، وقبل غانا السابع 1411.3 نقطة، وبناء على هذا التصنيف، يظل منتخب مصر في المستوى الثاني في قرعة الدور الثاني من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022،.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في جميع المباريات المقبلة في التصفيات المونديالية، وكذلك بطولة كأس العرب رغم أنها غير مدرجة في الأجندة الدولية ولكن هذه المباريات يتم احتسابها في التصنيف لكن بنقاط أقل من نظيرتها المدرجة في الأجندة، وفى المقابل، يجب أن تتعثر نيجيريا فى مباراتيها أمام ليبيريا والرأس الأخضر فى تصفيات المونديال، حتى يصعد الفراعنة للمركز الخامس افريقيا.

يذكر أن منتخب مصر خاض مباراتين فى شهر أكتوبر الجارى أمام منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 حيث حقق الفراعنة الفوز فى المباراتين بنتيجة 1/ 0 و3/ 0.