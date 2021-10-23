شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسعى للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم أمام الأندية التنزانية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بيراميدز مع نظيره عزام التنزانى ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من الكونفدرالية الإفريقية ، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في العاصمة التنزانية دار السلام بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جرى على ملعب نادي عزام.

وتقابلت الأندية المصرية مع نظيرتها التنزانية في 49 مواجهة رسمية خلال البطولات الإفريقية المختلفة، فازت أندية مصر في 28 مباراة، وخسرت 9 مباريات، وحسم التعادل 12 مباراة.

سجل لاعبو أندية مصر 80 هدفا في شباك أندية تنزانيا، بينما استقبلت الشباك المصرية 25 هدفًا.

تقابلت الأندية المصرية على ملعبها مع أندية تنزانيا في 24 مباراة، فاز المصريون في 22 مباراة، وحسم التعادل مباراتين، ولم تفز الأندية التنزانية في أي مباراة.

سجل لاعبو الأندية المصرية على أرضهم 50 هدفا في شباك الأندية التنزانية، واستقبلت 5 أهداف.

تقابلت الأندية المصرية مع الأندية التنزانية في 25 مباراة بـ"تنزانيا"، فازت أندية مصر في 6 مباريات، وخسرت 9مباريات، وحسم التعادل نتيجة 10 مباريات أيضاً، سجلت 20 هدفًا، واستقبلت الشباك المصرية 20 هدفًا مثلهم.

ويملك فريق بيراميدز تاريخاً رائعاً أمام الاندية التنزانية فلم يعرف الفريق السماوى طريق الخسارة حيث لعب 5 مباريات فاز فى أربعة وتعادل فى لقاء التقى فى أولى مشاركاته بالكونفدرالية بفريق يانج أفريكانز التنزانى وفاز ذهاباً بهدفين دون رد ثم فاز إياباً بثلاثية دون رد ، وفى المشاركة الثانية التقى فريق نامونجو التنزانى وفاز ذهاباً بهدفين دون رد ثم فاز إياباً بهدف دون رد، وأخيراً تعادل سلبياً مع عزام التنزانى فى مباراة الذهاب.