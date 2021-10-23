شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول الاستثناء الوحيد.. الأهلي ينجح في تأمين لاعبيه حتى نهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو النادي الأهلي في تأمين عقود لاعبي الفريق بالكامل حتى نهاية سنة 2023، بعد تمديد عقود عدد كبير من اللاعبين مؤخرا وعلى رأسهم عمرو السولية وصلاح محسن وأكرم توفيق ومحمد شريف وغيرهم.

وينتهي عقد أقرب لاعب في الأهلي بنهاية موسم 2023 أي بنهاية الموسم المقبل، ويعد التونسي علي معلول هو الاستثناء الوحيد، في ظل عدم تجديد عقده بشكل رسمي حتى الآن، والذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ويناقش مسئولو الأهلي البدء فوراً في تمديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل ومنهم حسين الشحات ومحمد محمود.

ويواجه الأهلي اليوم نظيره الحرس الوطنى ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، ويسعى النادي الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره للدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري أبطال أفريقيا والتتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي وتعزير رقمه القياسي في التتويج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

ويدخل النادي الأهلي مباراة الحرس الوطني مساء اليوم بعدما تمكن من حصد لقب آخر نسختين للبطولة على حساب الزمالك وكايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا على الترتيب، وشارك النادي الأهلي 50 مرة فى كل البطولات القارية منذ المشاركة الاولي سنه 1976 وحتي دورى أبطال أفريقيا 2021 ، بواقع 32 مشاركة فى دوري الابطال و 9 مشاركات فى السوبر الافريقى وخمس مشاركات فى كأس افريقيا ابطال الكئوس وثلاثة مشاركات ببطولة الكونفدرالية بجانب مشاركة وحيدة فى كأس الاتحاد الافريقى .