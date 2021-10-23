شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الأهلى فى دور الـ 32 الأفريقى قبل موقعة بطل النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الحرس الوطنى بطل النيجر على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى فى مستهل رحلة المارد الأحمر لحصد اللقب الإفريقى للموسم الثالث على التوالي، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في نيامى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق حيث تقدم علي معلول للأهلي، وتعادل دجيبريلا ديوري للفريق النيجري.

وقبل مواجهة الحرس الوطنى نستعرض ماذا يفعل الأهلى فى بداية مشواره آخر 10 سنوات..

2020 /2021 :

التقى الاهلى مع فريق سونيديب بطل النيجر فى الدور التمهيدى لبطولة دوري ابطال افريقيا موسم 2020-2021 ، فاز المارد الاحمر ذهاباً 1-0 وكرر انتصار فى مباراة الاياب 4-0.

2019/2020:

التقى الأهلى مع فريق إطلع بره من جنوب السودان فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا موسم 2019 – 2020، فاز المارد الأحمر ذهابا 4 – 0، وكرر انتصاره فى مباراة الإياب بنتيجة 9 – 0.

2018/2019:

تقابل الأهلى مع جيما آبا جيفار الإثيوبى فى دور الـ32 موسم 2018 / 2019، فاز المارد الأحمر ذهابًا 2-0، وخسر فى مباراة الإياب بهدف دون مقابل.

2017

التقى الأهلى مع بيدفيست الجنوب إفريقى فى دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2017 فاز المارد الأحمر بهدف نظيف فى مباراة الذهاب، وحسم التعادل السلبى مباراة الإياب.

2016:

واجه الأهلى نظيره ريكرياتيفو الأنجولى فى دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2016، انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، وفاز المارد الأحمر فى مباراة الإياب بهدفين دون رد.

2015:

تفوق الأهلى على نظيره الجيش الوطنى الرواندى فى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث فاز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 2-0.

2014:

تخطى الأهلى نظيره يانج أفريكانز التنزانى بصعوبة بالغة فى بداية مشواره الإفريقى عام 2014، حيث تبادل الفريقين الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 1-0، قبل أن يحسم المارد الأحمر تأهله بركلات ترجيح بنتيجة 4-3.

2013:

افتتح الأهلى مشواره فى بطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2013 بمواجهة فريق توسكر الكينى فى دور الـ32، وفاز المارد الأحمر ذهابًا وإيابًا 2-1، 2-0 وتأهل لدورالـ16 بالبطولة.

2012:

تقابل الأهلى مع البن الأثيوبى فى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وحسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، وفاز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة فى مباراة الإياب.

2011:

بداية مشوار الأهلى الإفريقى عام 2011 جاءت ضد فريق سوبر سبورت بطل جنوب إفريقيا، فاز المارد الأحمر ذهابًا 2-0، وخسر فى مباراة الإياب بهدف دون رد.

2010:

استهل فريق الأهلى مشواره فى بطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2010 بمواجهة فريق جانرز بطل زيمبابوى فى دور الـ32، وخسر المارد الأحمر ذهابًا 1-0، وفاز فى لقاء الإياب 2-0، ليتأهل لدور الـ16 بالبطولة.