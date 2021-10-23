شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح عمر السعيد وعدا بالمشاركة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، وعدا لعمر السعيد مهاجم الفريق باعطاءة فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة وتحديدا بداية من مباريات الدورى والتي يستهلها الزمالك بمواجهة إنبي المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى للدورى.

وتحدث كارتيرون مع عمر السعيد مؤكدا ثقته في إمكانياته وأنه سيكون أحد مفاتيح اللعب المهمة للزمالك في الموسم المقبل، وعليه عدم استعجال المشاركة حتي تكون مشاركته مفيدة للفريق.

من ناحية أخرى، وضعت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق في مقدمة قائمة اللاعبين المطلوب التجديد لهم قبل يناير المقبل، حيث تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجديد.

واستقرت إدارة الزمالك على إنهاء ملف تجديد أشرف بن شرقي في الأيام المقبلة، خاصة أنه تم الإتفاق بين إدارة الزمالك وأشرف بن شرقي علي كافة بنود التعاقد بما فيها القيمة المالية ومدة التعاقد، ويتبقي فقط الإتفاق علي قيمة الشرط الجزائي في حالة فسخ التعاقد من جانب أي طرف من الطرفين.

من جانبه، أكد حسين السيد، عضو اللجنة التي تدير نادي الزمالك، في تصريحات تليفزيونية أن هناك 9 لاعبين تنتهي عقودهم العام المقبل، ونرتب أولوياتنا حسب رؤية النادي، من الصعب الاتفاق مع اللاعبين التسعة دفعة واحدة، سنرتب ملف التجديد على 3 مراحل.

من ناحية أخرى، أعلن نادي الزمالك عن الزي الجديد لفريق الكرة الأول، والذي من المنتظر أن يظهر به اللاعبون مع بداية انطلاق مسابقة الدوري، والتي ستكون أمام فريق إنبي يوم الثلاثاء المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر "فيس بوك" مقطع فيديو للزي الجديد، وظهر خلاله محمود عبد الرزاق شيكابالا مرتديا الزي بالكامل.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز على توسكر الكيني، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو في العاصمة الكينية نيروبي قد انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.