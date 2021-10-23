شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الكاشف معلقا على مباراة الأهلى وبطل النيجر.. وشوبير فى الاستوديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الساعة السادسة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلي مع نظيره الحرس الوطنى ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، ويسعى النادي الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره للدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري أبطال أفريقيا والتتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي وتعزير رقمه القياسي في التتويج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة ( الاهلي × الحرس الوطني بطل النيجر) ويسبقها استوديو تحليلى من تقديم أحمد شوبير وضيوف الاستوديو ( تامر صقر ) و(أحمد حسن ) و(محمد فضل ) والفقرة التحكيمية مع (أحمد الشناوي ) وتعليق ( أيمن الكاشف ).

وحرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى على تكثيف جلساته مع لاعبيه لتحفيزهم على عبور موقعة الحرس الوطنى لتجنب المفاجآت الحزينة في دورى الأبطال الأفريقى أمام الفرق المغمورة مشدداً على رفضه التام تكرار سيناريو الاستهتار الذى حدث من بعض اللاعبين في لقاء الذهاب مشدداً على ضرورة تحقيق فوز كبير يهدأ من ثورة الغضب الجماهيرية التي تحاوط الفريق لاسيما قبل إنطلاق مسابقة الدوري بالمواجهة المرتقبة مع الإسماعيلى في الجولة الإفتتاحية.

ويتطلع موسيمانى للتسلح بخطة مواجهة الأهلى لسونيديب بطل النيجر في النسخة الأخيرة من دوري الأبطال الأفريقى التي فاز بها برباعية دون رد في القاهرة بعد فوزه ذهاباً بهدف دون رد لتكرارها أمام الحرس الوطنى لضمان خطف تأشيرة التواجد في دور المجموعات الأفريقى.