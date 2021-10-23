شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم السبت فريق الإسماعيلى تدريباته على ملعبه بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين لإلتقاط الأنفاس أمس الجمعة قبل بداية المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة الأهلى بافتتاح الدوري الممتاز المقرر لها الثامنة مساء الاربعاء على ستاد برج العرب بالاسكندرية، ويعكف طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دراسة مباريات فريق الأهلى من داخل شقته بالإسكندرية التى يقضى فيها فترة العزل الطبى للتعافى من فيروس كورونا وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف للمارد الأحمر قبل ملاقاته بإفتتاحية مسابقة الدوري الممتاز، ويخضع طلعت يوسف خلال الساعات القليلة المقبلة لمسحة طبية جديدة للوقوف على حالته بعد أن جاءت المسحة التي خضع لها في وقت سابق إيجايبة ليتم التأكد من إصابته بالفيروس اللعين وخضوعه للعزل الطبي وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة.

ويسعى جهاز الدراويش لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل سواء فى النواحى الفنية والبدنية قبل انطلاق مسابقة الدورى العام فى نسختها الجديدة و المقرر لها الاثنين المقبل.

وأسفرت قرعة الدورى المصرى للموسم الجديد عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة أمام الأهلى بالجولة الأولى، ويشارك فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم 18 فريقا هم: الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى ومصر للمقاصة وغزل المحلة وفيوتشر وفاركو والبنك الأهلى والشرقية للدخان وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وإنبى والاتحاد السكندرى وفاركو وسيراميكا.

وعاشت جماهير الكرة إثارة منقطعة النظير فى الدورى بالموسم الماضى حتى حُسم فى الجولات الأخيرة، والآن الأنظار تتجه نحو الموسم الجديد وما سيحدث فيه.

الأهلى هو الأكثر تتويجًا بلقب الدورى المصرى، حيث حمل اللقب فى 43 نسخة عبر تاريخه، فيما يأتى الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 13 لقبًا آخرهم الموسم المنقضى.