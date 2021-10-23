شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستلم الزي الجديد غدا تمهيدا لظهوره أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستلم مسئولو النادي الأهلي الزي الجديد غداً الأحد، تمهيداً لظهور الفريق الأحمر به لأول مرة يوم الثلاثاء المقبل خلال مواجهة الإسماعيلي في افتتاح مباريات الفريق الأحمر ببطولة الدوري العام، ومن المقرر أن يكون الزي الأساسي باللون الأحمر وهو اللون المميز للنادي الأهلي على أن يكون الزي البديل باللون الأسود، فيما تم تأجيل استلام الزي الثالث لشهر يناير المقبل حيث سيتم المفاضلة بين أكثر من لون قبل الاستقرار عليه بشكل نهائي.

ويواجه الأهلي اليوم نظيره الحرس الوطنى ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، ويسعى النادي الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره للدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري أبطال أفريقيا والتتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي وتعزير رقمه القياسي في التتويج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

ويدخل النادي الأهلي مباراة الحرس الوطني مساء اليوم بعدما تمكن من حصد لقب آخر نسختين للبطولة على حساب الزمالك وكايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا على الترتيب، وشارك النادي الأهلي 50 مرة فى كل البطولات القارية منذ المشاركة الاولي سنه 1976 وحتي دورى أبطال أفريقيا 2021 ، بواقع 32 مشاركة فى دوري الابطال و 9 مشاركات فى السوبر الافريقى وخمس مشاركات فى كأس افريقيا ابطال الكئوس وثلاثة مشاركات ببطولة الكونفدرالية بجانب مشاركة وحيدة فى كأس الاتحاد الافريقى .