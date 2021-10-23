شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام بطل النيجر .. الشحات وأفشة وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلي في تمام السادسة مساء اليوم السبت مع نظيره الحرس الوطنى بطل النيجر على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى فى مستهل رحلة المارد الأحمر لحصد اللقب الأفريقى للموسم الثالث على التوالي، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت في نيامى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق حيث تقدم علي معلول للأهلي، وتعادل دجيبريلا ديوري للفريق النيجري.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الحرس الوطنى مكون من:

في حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، أكرم توفيق

خط الوسط: عمرو السولية ، اليو ديانج ، وليد سليمان

خط الهجوم: حسين الشحات ، مجدى أفشة ، محمد شريف

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي لضمان الوصول إلى الدور القادم، بينما يريد الضيوف إحراج بطل آخر نسختين من البطولة، والتأهل على حسابه لدور المجموعات، إما بالتعادل بأكثر من هدف لكل فريق أو الفوز بأي نتيجة.