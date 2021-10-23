شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يواصل تصدر دورى محترفى اليد.. والأهلى ثالثا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سبورتنج تصدره لجدول ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد بعد انتهاء الجولة الـ 12، برصيد 33 نقطة، بينما جاء طلائع الجيش فى المرتبة الثانية برصيد 32 نقطة، يليه الأهلى فى المرتبة الثالثة برصيد 31 نقطة.

بينما جاء الزمالك فى المركز الرابع برصيد 30 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة، ومن بعده سموحة فى المركز الخامس برصيد 27 نقطة، يليه هليوبوليس فى المرتبة السادسة برصيد 25 نقطة ، ثم الزهور سابعا برصيد 24 نقطة.



دورى المحترفين

وشهدت الجولة الـ 12، فوز كلا من، سبورتنج على أكتوبر 46/34 والبنك الأهلى على سموحة 30/21 وطلائع الجيش على الشمس 39/26 وهليوبوليس على هليوليدو 36/27 والزمالك على الأوليمبى 33/29 والأهلى على الزهور 40/26.

أعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة، والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.