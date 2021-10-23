شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى يبحث عن الكلين شيت رقم 10 فى تاريخه مع الأهلى أمام بطل النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى مع نظيره الحرس الوطنى بطل النيجر على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا فى مستهل رحلة المارد الأحمر لحصد اللقب الأفريقى للموسم الثالث على التوالي، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في نيامى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق حيث تقدم علي معلول للأهلي، وتعادل دجيبريلا ديوري للفريق النيجري.

ويدخل علي لطفى حارس الأهلى تحديا صعبا، بعدما تعرض محمد الشناوى حارس العرين الأحمر الأساسى للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية فى صفوف منتخب مصر، ليصبح على لطفى هو المرشح الوحيد لخوض المباريات المحلية والافريقية المقبلة للمارد الأحمر مع إفتتاح الموسم الجديد .

علي لطفى خاض مباراة وحيدة مع منتخب مصر وكانت فى 8 يونيو 2016، بينما شارك على لطفى مع الأهلى فى 23 مباراة بكل البطولات بإجمالى 1912 دقيقة لعب، تلقت شباكه فيها 22 هدفاً وخرج بشباك نظيفة فى 9 لقاءات ونال إنذارين، وتوج مع المارد الأحمر بثلاثة بطولات للدورى الممتاز وبطولتين لدورى الأبطال الإفريقى بجانب السوبر الإفريقى وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.

آثارت إصابة محمد الشناوى حارس مرمى وقائد الأهلى مع منتخب مصر، حالة من الارتباك لدى الجهاز الفنى للفريق على وجه الخصوص.

وإجمالا لعب الشناوى مع الأهلى 172 مباراة بواقع 15322 دقيقة لعب، تلقت شباكه 96 هدفاً وخرج بشباك نظيفة في 102 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر بخمسة القاب للدوري الممتاز وبطولتين لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى ولقبين لدوري الابطال الافريقى ولقب للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

وتأكد غياب محمد الشناوى عن الملاعب لمدة من 4 إلى 5 أسابيع بعد إصابته بتمزق فى العضلىة الخلفية خلال مباراة منتخب مصر وليبيا بالعاصمة الليبيبة طرابلس فى الجولة الرابعة لتصفيات مونديل 2022 بقطر، حيث اضطر الشناوى لمُغادرة أرض الملعب للإصابة فى العضلة الخلفية وحسب التشخيص المبدئى فإن الشناوى يحتاج برنامجا تأهيليا لأكثر من شهر ما يُعنى غيابه عن 5 مباريات الأهلى أمام الحرس الوطنى بطل النيجر فى ذهاب وإياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا ومن بعدها الجولات الثلاث الأولى بالدوري للموسم الجديد ضد الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك، وكذلك عن مباراتي منتخب مصر في معسكره القادم لخوض مباراتي أنجولا والجابون.