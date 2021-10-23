شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس .. مهاجم الأهلى يكشف سر "الخضة" حينما طالبه جوزيه بالتسخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس ألفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الآنتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التإلى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى محمد طلعت مهاجم الأهلى الأسبق، موقف طريف حدث بينه وبين البرتغإلى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى ، وقال: كنا نلعب مع طلائع الجيش .. وكان الأهلى متأخر بهدف لذا كان جوزيه فى قمة غضبه وأشار لى بالتسخين، ولكنى "اتخضيت" ولم أستطع التحرك من مكاني، ليطلب منى أسامة حسنى التسخين ولم أتحرك من مكانى حتى طلب منى مرة أخرى التسخين بشكل انفعالي.

وتابع محمد طلعت: بالفعل استجبت وقمت بعملية التسخين وأنا فى قمة التوتر، وزاد توترى عندما علمت بأننى بديل لأحمد حسن الذى خرج متذمرًا وجوزيه قبل نزولى نصحنى بعدم الالتفات لأحد فى الملعب، واللعب فقط من أجل إبراز موهبتى وإمكانياتي، حديثه معى قبل المشاركة حمسنى بشكل كبير، ولقيت معأونة كبيرة من زملائى داخل الملعب".