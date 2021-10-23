شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية للزمالك: إلغاء عقوبة شيكابالا من اختصاص الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر مسئولو نادي الزمالك من رابطة الأندية عن موقف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق، بعد قرار لجنة التسوية والتحكيم بإلغاء قرار إيقافه، والذي أصدره اتحاد الكرة لمدة 8 شهور قبل أن يتم تخفيض العقوبة لـ8 مباريات، على خلفية ما حدث خلال احتفالية الزمالك ببطولة الدوري العام.

وأكد مسئولو رابطة الأندية لنظرائهم في الزمالك أن تنفيذ القرار وبحث مشاركة اللاعب في مباراة فريقه الأولى ببطولة الدوري العام أمام إنبي بيد اتحاد الكرة، خاصة أن القرار صدر قبل تشكيل رابطة الأندية وبالتالي فلا يحق للرابطة التدخل في الأمر من قريب أو بعيد، مطالبين إدارة الزمالك بالتوجه لاتحاد الكرة لبحث إمكانية مشاركة اللاعب من عدمها.

وكشف مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية، عن أن قرار لجنة التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، ملزم لاتحاد الكرة وعلى المسئولين فى الجبلاية تنفيذ القرار، مؤكدين أنه طبقاً لقانون الرياضة الجديد وفقاً للمادة 66 حتى المادة 72 الخاص بتشكيل مركز التحكيم والتسوية ، وأنها خاصة بالمنازعات الرياضية وقراراتها ملزمة على جميع الهيئات الرياضية وفقاً للقانون، مضيفاً أن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا ليس هو صاحب الحق فى التدخل أو تعديل عقوبة شيكابالا كما تردد من مسئولى الجبلاية، مشدداً على أن قرارات مركز التحكيم تخضع للقانون المصرى وعلى اتحاد الكرة تنفيذ القرارات الصادرة من المركز .