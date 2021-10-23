شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الحكام الأجانب للدورى المصرى.. 35 ألف دولار تسعيرة المباراة الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، فتح الباب أمام عودة الحكام الأجانب لمباريات الدورى الممتاز الجديد دون قيود، بحيث يستطيع كل ناد استقدام حكام أجانب لأى عدد من مبارياته فى الموسم الجديد.

ورغم ما تردد حول أحقية كل ناد فى استقدام حكام أجانب فى 5 مباريات فقط، إلا أن أحمد دياب أكد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه من حق كل ناد استقدام حكام أجانب فى مبارياته دون شروط أو التقيد بعدد محدد.

فى السياق ذاته، كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن تكلفة استقدام الحكام الأجانب فى المباراة الواحدة سيكلف النادى صاحب الطلب 35 ألف دولار، نظرا لاستقدام طاقم كامل مكون من 6 أفراد من بينهم حكمين لتقنية الفيديو.

وأوضح مسئولو لجنة الحكام أن النادى الذى يرغب فى استقدام حكام أجانب لمبارياته عليه اخطار الجبلاية قبل المباراة بفترة كافية حتى تتمكن اللجنة من مخاطبة الاتحادات الأوروبية لاستقدام حكام أجانب.

يذكر أن الدورى المصرى سينطلق يوم الإثنين المقبل.