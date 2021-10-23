بيراميدز يكشف سبب اعتذاره عن عدم استضافة مباراة الزمالك وإنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

اعتذر نادي بيراميدز بشكل رسمي، عن عدم استضافة مباراة الزمالك وإنبي بملعب استاد 30 يونيو في الدوري.

ويستضيف الزمالك في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز نظيره إنبي يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري.

وأشار بيراميدز في بيانه أنه لن يستضيف مباراة الزمالك وإنبي بسبب أعمال الصيانة الدورية التي تجرى حاليا في الملعب.

وصرح مصدر مسؤول، أن ملعب استاد الجيش ببرج العرب أصبح الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك وإنبي.

وأكد بيراميدز أنه يستقبل جميع الأندية والمنتخبات بكل سعادة وفخر في ظل علاقاته المتميزة بجميع عناصر المنظومة الكروية المصرية، ويوافق على استضافة ملعبه للمباريات المطلوبة طالما كان متاحاً.

وكشف بيراميدز أن هذا ما حدث العام الماضي من استضافة مباريات لنادي الزمالك مع نهاية الموسم الكروي، وكذلك لمنتخب مصر الأول، ولقاءات بالبطولة العربية للشباب، ولكن بما لا يتعارض مع مصلحة الملعب وأعمال الصيانة التي تتم به وكذلك مصلحة فريق نادي بيراميدز.

وقال بيراميدز "بالاتفاق مع الشركة القائمة بأعمال صيانة أرضية الملعب والتي تجرى بشكل دوري عقب نهاية كل موسم، تقرر فتح الملعب فقط بشكل استثنائي لخوض فريق بيراميدز مبارياته أمام عزام التنزاني بالكونفدرالية والمقاصة والاتحاد السكندري في الدوري".

وتابع "مع استمرار أعمال الصيانة الشاملة للأرضية مع تكثيفها خلال فترة التوقف الدولي المقبلة ليكون الملعب جاهزا بشكل كامل وبأبهى صورة ممكنة عقب توقف نوفمبر".

وشدد "وهو ما يتعذر معه استضافة تدريبات الفريق الأول بنادي بيراميدز أو استضافة أي مباريات أخرى".