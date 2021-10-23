كومان: لا يوجد مرشح للفوز بالكلاسيكو.. وسنلعب دون خوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد رونالد كومان مدرب برشلونة، أن فريقه سيخوض مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، دون خوف، مشيراً إلى أنه لا يوجد فريق مرشح للفوز بالمباراة.

ويستضيف برشلونة غدا الأحد، غريمه التقليدي ريال مدريد، في مباراة الكلاسيكو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الكلاسيكو: "نريد أن نقدم مباراة رائعة ونري للجمهور ما نحن قادرون على فعله، نريد تواجد عدد كبير من الجماهير، ونسعى لمنحهم السعادة".

وأضاف: "مباراة الكلاسيكو مباراة خاصة، نعلم أن النتيجة مهمة، وسنلعب دون أي خوف".

وأكمل المدرب الهولندي: "لا يوجد هناك مرشح للفوز على الآخر، الفريقان يملكان حظوظ الفوز، نحن نلعب على أرضنا أمام جماهيرنا، لست أملك أية مخاوف".

وعن جاهزية جوردي ألبا لخوض اللقاء: "ألبا عانى من بعض الانزعاجات، لكنه تدرب بشكل طبيعي ومستعد للعب".

وأكمل: "هناك فارق بين الفريقين فيما يتعلق بالخبرة، لكننا أيضًا نملك لاعبين يملكون الخبرة، وبعض اللاعبين الشباب أيضاً".

وأتم كومان تصريحاته: "من المهم لنا أن نفوز بالكلاسيكو، نحن واثقون من إمكانية تحقيق ذلك، لا أعتقد أنه ستكون هناك مفاجآت من جانب ريال مدريد، لكن إن فاجأونا فسنفاجئهم نحن أيضاً".