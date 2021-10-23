قبل الصراع على "أمانة الأهلي" .. ماذا فعل "الخالدان" في الانتخابات السابقة ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:



كتب - محمد يسري مرشد:

يحتدم الصراع على منصب أمين الصندوق بالأهلي بعد غلق باب التقدم لانتخابات الأهلي القادمة بين خالد الدرندلي أمين الصندوق الحالي وخالد مرتجي عضو مجلس الإدارة الحالي.

ودفع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمرشح على نفس المقعد بخالد مرتجي على منصب أمين الصندوق ضمن قائمته فيما قرر الدرندلي مواجهة صديقه على نفس المقعد مستقلاً ليواجهه لأول مرة في مشوارهما الإداري في الرياضى الذي بدأ قبل 17 عاماً.

وجاءت بداية الدرندلي قبل مرتجي بعامين حيث خاص أمين الصندوق الحالي الانتخابات التكميلية للأهلي التي أقيمت عام 2002 بسبب وفاة الراحل صالح سليم ونجح بالتزكية في منصب العضو ليلحق به بعده بعامين صديقه في مجلس الأهلي .

ولم يعرف مرتجي منذ ظهوره في انتخابات 2004 إلا المركز الأول بين زملائه ولكن على مقعد العضوية الذي تركه للمرة الأولى ليتجه نحو أمانة الصندوق.

انتخابات 2004 كانت الأولى لمرتجي والذي خاضها مع قائمة حسن حمدي في مقاعد العضوية فوق السن وحصل فيها على 9825 صوتاً مقابل 9173 لخالد الدرندلي الذي خاص المنافسة ضمن نفس القائمة ونفس المقاعد.

تكرر نفس الأمر في عام 2009 حيث خاض "الخالدان" المنافسة معاً ضمن قائمة حسن حمدي وحصد مرتجي 16596 صوتاً ولكن محمود الخطيب انتزع منه التفوق بحصوله على 17078 صوتا ولكنه كان وفقاً للمتفق عليه كان بيبو سيشغل منصب النائب بعد نجاح القائمة حيث كانت تنص اللائحة في هذا الوقت على أن مجلس الإدارة يتكون من ثمانية فقط بواقع رئيس وستة أعضاء ومراقب للحسابات على أن يختار المجلس نائبه بعد نجاحه,

وحصل الدرندلي في انتخابات عام 2009 على 14700 صوت ليبتعد مع مرتجي عن انتخابات 2014 التي اختارا فيها دعم قائمة محمود طاهر الرئيس السابق للأهلي فيما دعم حسن حمدي والخطيب قائنة منافسه إبراهيم المعلم.

وفي انتخابات 2017 خاض الدرندلي لأول مرة في تاريخه الإداري الانتخابات على مقعد أمين الصندوق ليفوز به بعدما حقق 21857 صوتاً متفوقاً بشكل إجمالي على عدد الاصوات التي حصل عليها محمود الخطيب ولكن مرتجي جاء في المركز الأول بشكل إجمالي بعدما نجح في القائمة بالمقاعد المخصصة لفوق السن بحصوله على 22912 صوتاً.

وتواجه شعبية مرتجي المكتسبة من كونه نجل الفريق عبد المحسن مرتجي رئيس الأهلي الأسبق وأحد رموزه بتخصص الدرندلي حيث إن المؤهل العلمي للأول هو الهندسة فيما تخرج أمين الصندوق الحالي في كلية التجارة وعمل في العديد من البنوك والمصارف وأسواق المال.

ويختص أمين الصندوق وفق لائحة الأهلي الخاصة بالتوقيع مع رئيس النادي أو نائبه على الشيكات ومع المدير التنفيذي على أذون الصرف والإشراف على أعمال المدير المالي وتقديم تقرير كل 3 أشهر عن الحالة المالية للنادي.

وأغلق باب تلقي طلبات التقدم لانتخابات الأهلي مساء أمس الجمعة على أن تجرى الانتخابات أحد يومي 25 و 26 نوفمبر.

ووفقا للائحة الأهلي الخاصة فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرداً، الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و9 أعضاء منهم عضوان عن الشباب يقل سنهما عن 35 عاماً في تاريخ باب الترشح.