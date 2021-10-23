المصري: لايوجد لدينا أزمات.. وهناك مستحقات لنا في الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عضو مجلس إدارة النادي المصري، طارق هاشم، إن فريقه لا يُعاني من أي أزمات، مشيرًا إلى أن رئيس ناديه سمير حلبية قد صرف جميع المكافئات في الفترة الماضية من حسابه الخاص كما لديهم مستحقات مالية في الخارج.

وأضاف هاشم، خلال مداخلة بفضائية أون تايم سبورت، اليوم السبت:"الأداء كان مُرضيًا في الذهاب ولكن الفريق الأوغندي ليس سهلاً بل فرقة ثقيلة وبها لاعبين بمنتخب أوغندا والجهاز الفني لدينا يعلم مستوى الفريق ونتمنى من الله أن يوفقه اليوم وعملنا حساب لهذه الفرق فهي ليست سهلة وإن شاء الله نقدم مباراة جيدة".

ويستضيف المصري مساء اليوم السبت نظيره الأوغندي، سلطات الموارد، ضمن منافسات إياب دور 32 من الكونفدرالية بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل.

وتابع عضو مجلس إدارة النادي المصري:"المدير الفني منح اللاعبين إجازة يومًا ثم عدنا للتدرب على استاد الإسكندرية والفريق الأوغندي وصل للإسكندرية وخاض تمرينًا ولايوجد أي أزمة أو مشكلة وكان لدينا الاجتماع الفني يوم أمس وأكدوا على ضرورة اتباع كافة الإجراءات ونتمنى من الله التوفيق اليوم والفوز والصعود للدور التالي".

وأتم هاشم تصريحاته بالإشارة إلى أن مباراة فريقه أمام نظيره غزل المحلة في مستهل مشوارهما في الدوري مهمة، قائلاً:المحلة فريق له كل الاحترام ونتمنى يكون موسم خير ونتمنى إسعاد جماهيرنا".

ويستهل المصري مشواره بمواجهة نظيره غزل المحلة، عصر يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري.