غزل المحلة: يجب الحفاظ على هيبة ملعبنا.. وعقدنا 16 صفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد خالد كرم عضو مجلس إدارة غزل المحلة، أن الفريق أبرم 16 صفقة خلال فترة الانتقالات، مشيراً إلى أنه يجب الحفاظ على هيبة ملعب الفريق.

وقال كرم في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "قمنا بعمل فترة إعداد على 3 مراحل، وأجرينا 4 مباريات في الفترة الأخيرة للوقوف على التشكيل الأساسي للفريق".

وأضاف: "نعمل حساب كل مباراة وندرس ونحترم كل فريق نواجهه، ومن يجمع أكبر عدد من النقاط في البداية هو من يكون له شكل جيد".

وتابع: "تعاقدنا مع 16 لاعب جديد في المراكز الناقصة، وحصل تناغم بين اللاعبين، ومحمد عودة سعيد بهذه التدعيمات ونحن سعداء به".

وأكمل: "لم نقم بعمل هذا العدد من التدعيمات، وهدفنا أن نكون في منتصف جدول الترتيب أو أعلى بقليل، وستكون هناك منافسة قوية في بطولة الدوري".

وأتم كرم تصريحاته: "قلت للاعبين أنهم يجب أن يحافظوا على هيبتهم في ملعب المحلة، وأنه يجب أن يعاني كل من يأتي للعب في ملعبنا".