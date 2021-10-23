"سرقة ممتلكات بـ1.5 مليون استرليني".. تقارير: سطو على منزل لاعب بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن أحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، تعرض منزله للسطو المسلح من قبل 4 أشخاص، خلال فترة التوقف الدولية الماضية.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن اللاعب الذي رفضت الصحيفة ذكر اسمه، تعرض منزله للسطو من قبل 4 رجال مقنعين.

وقالت الصحيفة، إن اللصوص كانوا يعتقدون أن اللاعب لا يتواجد بالمنزل، لاعتقادهم بسفره خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب بلاده، إلا أنه كان يتواجد رفقة صديقته بالمنزل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللصوص المقنعين قاموا بتقييد اللاعب ورفيقته، وأثناء محاولة لاعب بريميرليج بالمقاومة قاموا بجره في أرجاء البيت.

وأتمت الصحيفة البريطانية تقريرها، مشيرة إلى أن اللصوص قاموا بسرقة ممتلكات عبارة عن ساعات ومجوهرات وأجهزة كهربائية، قدرت ثمنها بـ1.5 مليون جنيه استرليني.