الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الهلال والرائد في الجولة التاسعة ببطولة الدوري السعودي «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم السبت 23-10-2021.

يعود نادي الهلال لاستئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022 عندما يستضيف نظيره الرائد على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن الجولة التاسعة.

ويدخل الموج الأزرق اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2021، على حساب غريمه التقليدي ومواطنه النصر بالفوز عليه (2-1) يوم الثلاثاء الماضي 19 أكتوبر على ملعب مرسول بارك.

ومن المتوقع اعتماد المدرب ليوناردو جارديم على التشكيلة الثانية لإراحة نجوم الفريق وعلى رأسهم سالم الدوسري وياسر الشهراني، بعدما تم اعفاءهم من خوض المران الأخير للفريق.

ويتواجد الهلال في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 12 نقطة من 6 مباريات، فاز في 3 مناسبات، وتعادل في مثلها، ويمتلك مباراتان مؤجلتان أمام الفيحاء في الجولة الرابعة والنصر في الجولة الثامنة.

وسيضمن الزعيم العودة إلى قمة جدول الترتيب على حساب المتصدر الاتحاد الذي جمع 18 نقطة من 8 مباريات، حال عدم تفريطه في أي نقطة خلال المباريات المقبلة بجانب تحقيق الانتصار في المباراتين المؤجلتين.

في المقابل، سيبحث نادي الرائد عن استعادة نغمة الانتصارات في الدوري السعودي، فبعد فوزه على التعاون في الجولة الخامسة، تعادل في مباراة واحدة، وخسر في مناسبتين متتاليتين.

ويقبع الرائد في المركز التاسع بجدول الترتيب وفي رصيده 11 نقطة من 8 مباريات، حصدها من 3 انتصارات، وتعادلين، بينما تلقى 3 هزائم.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والرائد اليوم، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الهلال والرائد على قناة Ssc1 SD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500.