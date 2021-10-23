تعرف موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

محمد الفلاح - السبت 23 أكتوبر 2021

يحتضن ملعب أولد ترافورد، قمة نارية مرتقبة بين مانشستر يونايتد وليفربول، في أبرز مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتشهد المباراة مواجهة فردية مرتقبة بين المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة مانشستر يونايتد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول هو السادسة والنصف مساء الأحد، بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي المتصدر.

في المقابل، يحل مان يونايتد سادسا وجمع 14 نقطة حتى الآن، وهو يعاني من تراجع حاد في النتائج مؤخرا.

تتولى مجموعة قنوات بي إن سبورتس نقل مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة مانشستر يونايتد وليفربول عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يتولى الجزائري حفيظ دراجي التعليق على مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

تشيلسي - 19 نقطة

ليفربول - 18 نقطة

مانشستر سيتي - 17 نقطة

برايتون - 15 نقطة

توتنهام - 15 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول – 7 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي – 7 أهداف

ساديو ماني - ليفربول – 5 أهداف

ميشيل أنطونيو – وست هام – 5 أهداف

برونو فرنانديز – مانشستر يونايتد – 4 أهداف

إسماعيلا سار – واتفورد - 4 أهداف

نيال موباي – برايتون – 4 أهداف