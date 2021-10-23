شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي لا يعرف الخسارة.. ماذا تخبأ المواجهة الرابعة للأحمر أمام أندية النيجر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الأهلي في تمام السادسة مساء اليوم السبت نظيره الحرس الوطنى بطل النيجر على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا فى مستهل رحلة المارد الأحمر لحصد اللقب الإفريقى للموسم الثالث على التوالي، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في نيامى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق حيث تقدم علي معلول للأهلي، وتعادل دجيبريلا ديوري للفريق النيجري.

وتعد مواجهة الأهلي لفريق سونديب العام الماضي هي الأولى له أمام أندية النيجر، أما مباراة الحرس الوطني هي ثاني المواجهات فلم يسبق للأهلي من قبل مواجهة أي من فرق النيجر في البطولات القارية منذ السبعينيات .

التقى الاهلى مع فريق سونيديب بطل النيجر فى الدور التمهيدى لبطولة دوري ابطال افريقيا موسم 2020-2021 ، فاز المارد الاحمر ذهاباً 1-0 وكرر انتصاره فى مباراة الإياب 4-0.

وفاز الفارس الأحمر في لقاء الذهاب بهدف نظيف سجله المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق في المباراة التي أقيمت في النيجر.

في مباراة العودة اكتسح الأهلي نظيره سونيديب بطل النيجر بأربعة أهداف دون رد، نجح في التسجيل في هذه المباراة كل من طاهر محمد طاهر، ليسجل أول هدف أفريقي له مع الأهلي قبل أن يسجل كل من وليد سليمان وبدر بانون وكهربا بقية الأهداف.