شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعلق على مد إيقاف القيد لفترة ثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مسئولو نادي الزمالك على أنباء مد إيقاف القيد بالنادي لفترة ثالثة بعد إيقافه رسمياً لمدة فترتين بدأت بالانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بسبب قضية اللاعب حسام أشرف، الأمر الذي منع الإدارة البيضاء من إبرام أي تعاقدات جديدة وأجبر النادي على إعارة اللاعبين الذين كان قد تم التعاقد معهم قبل الإعلان عن القرار بشكل رسمي.

وأكد حسين السمري المدير التنفيذي للزمالك في تصريحات خاصة، أن الإدارة نمى إلى عملها أن هناك حديث عن إمكانية مد إيقاف القيد لفترة ثالثة بسبب عدد من القضايا المرفوعة على النادي ومنها قضية معروف يوسف وشيكابالا وجروس ومحمد إبراهيم وباتشيكو ولكن لم تصل أي مستندات رسمية في هذا الشأن حتى هذه اللحظة وبالتالي فالإدارة لا تتعامل مع الأمر بشكل رسمي.

وأضاف السمري، أن إدارة الزمالك تبذل جهود كبيرة لتوفير سيولة مادية للنادي بالإضافة لحل كل القضايا التي فوجئ بها المجلس الحالي بعد توليه المسئولية كاشفاً أن هناك جهود لتأجير المحلات الموجودة على أسوار النادي لحل جزء من الأزمة المادية.

في الوقت الذي أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على توسكر وتأهله لدور المجموعات، مهنئًا اللاعبين والجهاز المعاون له على التأهل، وقال المدير الفني، إن التأهل لدور المجموعات مستحق، وشدد على أن أداء اللاعبين كان أفضل من لقاء الذهاب؛ بسبب تخلص اللاعبين الدوليين من حالة الإجهاد التي كانوا عليها قبل لقاء الذهاب.

وأكد المدير الفني أن أداء اللاعبين كان أسرع في مباراة العودة عما كان عليه في لقاء الذهاب، وأوضح أنه متحمس بدرجة كبيرة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أنه يشكر مسؤولي استاد برج العرب على السماح للفريق بخوض المباراة على الملعب.