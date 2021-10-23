شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يحصن لاعبيه بلقاح كورونا قبل انطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، أن جميع أعضاء الفريق بالكامل، من جهاز فني وإداري وطبي ولاعبين، تلقوا لقاح فيروس كورونا، ضمن خطة وزارة الصحة بشأن تطبيق الإجراءات الإحترازية الموضوعة من أجل الوقاية من فيروس كورونا، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، في الموسم الجديد.

وواصل فريق سيراميكا استعداده للدوري في الموسم الجديد، تحت القيادة الفنية لمديره الفني هيثم شعبان، وشهدت التدريبات الجماعية للفريق الاهتمام بالجانب البدني للارتقاء باللياقة البدنية للاعبين قبل الدخول في في أجواء المنافسة القوية.

خاض سيراميكا مرانه خلال الأيام الماضية، استعدادا لخوض منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2021-2022، استعدادا لمواجهة الجونة في الجولة الأولى من المسابقة، والمقرر لها الثلاثاء 26-10-2021، الساعة 5:30 مساء، على استاد خالد بشارة.

ووضع الجهاز الفني لنادي سيراميكا، برنامجًا تدريبيًّا قويًّا؛ من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، وتجهيزهم قبل انطلاق مباريات الدوري العام مع نهاية شهر أكتوبر، حيث يسعى شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا لتحقيق انطلاقة قوية في بطولة الدوري الممتاز الموسم الجديد.

واختتم الفريق مباريات الودية بمباراتين الثلاثاء الماضي، حيث حقق فوزا مهما على نظيره المريخ السوداني بهدف دون رد، في المباراة الودية الأخيرة، استعدادا لمنافسات الدورى الممتاز هذا الموسم، والمقرر انطلاقه يوم 25 أكتوبر الجاري، وسجل هدف سيراميكا،واللقاء الوحيد، باسم مرسى مهاجم الفريق المنضم حديثا من مصر المقاصة.

وفي نفس اليوم، تعادل سيراميكا مع أهلى بنغازي بدون أهداف في المباراة الودية الأولى، ليبدأ الفريق تدريباته الجماعية استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الجونة.