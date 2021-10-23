شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى فى 382 مباراة أفريقية قبل مواجهة بطل النيجر الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلي مع نظيره الحرس الوطنى ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، ويسعى النادي الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره للدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري أبطال أفريقيا والتتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي وتعزير رقمه القياسي في التتويج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.
ويدخل النادي الأهلي مباراة الحرس الوطني مساء اليوم بعدما تمكن من حصد لقب آخر نسختين للبطولة على حساب الزمالك وكايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا على الترتيب.
وشارك النادي الأهلي 50 مرة فى كل البطولات القارية منذ المشاركة الاولي سنه 1976 وحتي دورى أبطال أفريقيا 2021 ، بواقع 32 مشاركة فى دوري الابطال و 9 مشاركات فى السوبر الافريقى وخمس مشاركات فى كأس افريقيا ابطال الكئوس وثلاثة مشاركات ببطولة الكونفدرالية بجانب مشاركة وحيدة فى كأس الاتحاد الافريقى .
وتوج النادي الأهلي بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و202 و2021 ، كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.
وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ23 لقبا قاريا حتى الآن.
ولعب الاهلى 382 مباراة بكل البطولات الأفريقية فاز فى 198 مباراة وتعادل فى 100 وخسر 84 مباراة، وسجل المارد الأحمر 588 هدف وتلقت شباكه 286 هدف، حيث خاض الأهلى 301 مباراة بدوري الأبطال فاز فى 154 وتعادل فى 84 وخسر 63 لقاء وسجل 473 هدف وتلقت شباكه 229 هدف.
ولعب الأهلي 44 مباراة بكأس أفريقيا أبطال الكئوس فاز فى 25 وتعادل فى 8 وخسر 11 لقاء وسجل 70 هدف وتلقت شباكه 29 هدف، ولعب بالكونفدرالية 24 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 4 وخسر فى 8 لقاءات وسجل 27 هدف وتلقت شباكه 20 هدف ولعب بكأس السوبر 9 مباريات فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر لقاء وحيد وسجل 14 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف.
ولعب بكأس الاتحاد الأفريقى 4 مباريات فاز مرتين وتعادل مرة وخسر مثلها وسجل 4 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.
ويعتلى محمود الخطيب قائمة هدافى الأهلى برصيد 37 هدف فى البطولات الأفريقية يليه محمد أبو تريكة برصيد 32 هدف ثم عماد متعب 28 هدف ثم وليد سليمان 20 هدف .
يتصدر قائمه المدربين الأكثر تتويجاً بالبطولات الأفريقية مع الأهلى البرتغالي مانويل جوزيه برصيد 8 القاب بواقع 4 دورى أبطال و 4 كأس السوبر.