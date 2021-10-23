شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى فى 382 مباراة أفريقية قبل مواجهة بطل النيجر الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلي مع نظيره الحرس الوطنى ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، ويسعى النادي الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره للدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري أبطال أفريقيا والتتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي وتعزير رقمه القياسي في التتويج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

ويدخل النادي الأهلي مباراة الحرس الوطني مساء اليوم بعدما تمكن من حصد لقب آخر نسختين للبطولة على حساب الزمالك وكايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا على الترتيب.

وشارك النادي الأهلي 50 مرة فى كل البطولات القارية منذ المشاركة الاولي سنه 1976 وحتي دورى أبطال أفريقيا 2021 ، بواقع 32 مشاركة فى دوري الابطال و 9 مشاركات فى السوبر الافريقى وخمس مشاركات فى كأس افريقيا ابطال الكئوس وثلاثة مشاركات ببطولة الكونفدرالية بجانب مشاركة وحيدة فى كأس الاتحاد الافريقى .

وتوج النادي الأهلي بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و202 و2021 ، كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.