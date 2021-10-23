شكرا لقرائتكم خبر عن وصول البطاقة الدولية لشونجا فى الإسماعيلى وجاهزيته لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت البطاقة الدولية للزامبى جوستن شونجا الوافد الجديد للنادى الإسماعيلى ليصبح اللاعب جاهزا للمشاركة فى مباريات الدارويش بالدوري والتى يستهلها فى الجولة الأولى بمواجهة الأهلى فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، وكان مسئولو الإسماعيلى قد استعجلوا نظرائهم في نادى كيب تاون سيتى الجنوب أفريقى لإرسال البطاقة الدولية لشونجا بعد التعاقد معه لمدة ثلاثة سنوات وقيده بالقائمة المحلية للفريق الأصفر استعداداً للموسم الجديد.

ورفض شونجا فكرة الإقامة بفندق النادى الإسماعيلى مثل باقى المحترفين حيث طالب إدارة القلعة الصفراء بسرعة توفير شقة سكنية له حيث ينوى اصطحاب زوجته للعيش معه في الإسماعيلية، ووضع الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف برنامج بدنى لتجهيز شونجا حتى يكون جاهزاً لقيادة خط هجوم الاسماعيلى بالموسم الجديد،وشارك شونجا في ودية المقاولون العرب وسجل هدفاً وصنع آخر.

ولعب ممدوح الساعاتي وكيل اللاعب دورا هاما في تقريب وجهات النظر لاتمام الصفقة وضم المهاجم الزامبي لصفوف الدراويش .

ولعب شونجا 77 مباراة مع اورلاندو باتريس فيما خاض 7 مباريات مع تشكيوما تاشا بينما شارك فى 13 مباراة مع كيب تاون، فى المقابل لعب شونجا مع منتخب بلاده 19 مباراة بواقع 1293 دقيقة، سجل 6 أهداف.