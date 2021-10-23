تعرف على موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

محمد الفلاح - السبت 23 أكتوبر 2021

يستأنف النصر مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة صعبة أمام الاتفاق، وذلك بعد توديع "العالمي" دوري أبطال آسيا أمام مواطنه الهلال.



وكان النصر ودع دوري أبطال آسيا مع الدور نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي (الثلاثاء) بالخسارة من الهلال بنتيجة 1-2، لتتحطم آماله مجددا في بلوغ المباراة النهائية.

ويعود النصر إلى الدوري السعودي حين يستضيف الاتفاق على ملعبه مرسول بارك (الأحد)، في ختام لقاءات الجولة التاسعة من المسابقة.

تنطلق المباراة الساعة 6.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7.00 م بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويتطلع النصر الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين بخلاف تلك المباراة إلى تحقيق فوزه الخامس في المسابقة هذا الموسم، تمهيدا للانقضاض على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي حال فوزه لاحقا بالمباراتين الأخريين.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

من المنتظر أن تنقل مباراة النصر ضد الاتفاق على الهواء مباشرة عبر قناتي "SSC1 SD" و"SSC1 HD".

يذكر أن النصر يحتل حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف أمام الفتح والهلال، وبفارق 6 نقاط خلف ضمك المتصدر.

بينما على الجانب الآخر يعاني الاتفاق بشدة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف خلف الطائي وأمام أبها.

جدول ترتيب الدوري السعودي موسم 2021-2022

ضمك - 18 نقطة

الاتحاد - 17 نقطة

الشباب - 15 نقطة

الفيحاء - 13 نقطة

النصر - 12 نقطة

الفتح - 12 نقطة

الهلال - 12 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021-2022

أوديون إيجالو - الشباب: 8 أهداف

إيميليو زيلايا - ضمك: 7 أهداف

لياندر تاوامبا - التعاون: 6 أهداف

رامون لوبيز - الفيحاء: 6 أهداف