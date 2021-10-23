شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يواصل الأهلي المصري حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، حين يستضيف الحرس الوطني بطل النيجر، مساء يوم السبت.



مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وفرط حامل اللقب عن تقدمه بهدف من ركلة جزاء حمل توقيع الظهير الأيسر التونسي علي معلول.

يستضيف فريق الأهلي نظيره الحرس الوطني، في إياب دور الـ32 من المسابقة الأعرق بالقارة السمراء، على ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي، السادسة بتوقيت القاهرة.

يتم بث مباراة الأهلي والحرس الوطني من النيجر عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية على الهواء مباشرة، المتاحة مجانا على قمر "نايل سات".

وستبدأ قنوات بي إن سبورتس بنقل دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

يذكر أن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالأميرة السمراء بـ10 مناسبات، آخرها في يوليو/ تموز الماضي على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ما هو تردد قنوات أون تايم سبورت؟

تتواجد قنوات أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات، وتمتلك المجموعة 3 قنوات رياضية تردداتها كالتالي..

تردد قناة أون تايم سبورت 1 "HD"

• التردد: 10853

• الاستقطاب: أفقي

• معامل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت 2 "HD"

• التردد: 10853

• الاستقطاب: أفقي

• معامل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت 3 "HD"

• التردد: 12303

• الاستقطاب: أفقي

• معامل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي "HD"

• التردد الأرضي "التماثلي": UHF9

• التردد الأرضي "الرقمي: UHF32