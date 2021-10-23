الدوري الإسباني.. موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على برشلونة في الكلاسيكو الأول بالدوري الإسباني خلال الموسم الحالي 2021-2022، ضمن لقاءات الجولة العاشرة.



ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بفارق 3 نقاط خلف ريال سوسيداد الذي لعب مباراة أكثر.

بينما على الجانب الآخر يأتي برشلونة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة من 8 مباريات أيضا، جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة.

تقام مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم الأحد 24 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وتنطلق المباراة الساعة 5.15 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6.15 مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

تنقل مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

وتنقل الشبكة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد على قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الشهير رؤوف خليف.

يذكر أن برشلونة تلقى خسارة وحيدة في الدوري الإسباني هذا الموسم كانت أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 0-2، بينما على الجانب الآخر كانت الخسارة الوحيدة لريال مدريد أمام فريق إسبانيول الكتالوني بنتيجة 1-2.

جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2021-2022

ريال سوسيداد - 20 نقطة

أوساسونا - 18 نقطة

ريال مدريد - 17 نقطة

إشبيلية - 17 نقطة

أتلتيكو مدريد - 17 نقطة

رايو فاليكانو – 16 نقطة

برشلونة – 15 نقطة

ريال بيتيس - 15 نقطة