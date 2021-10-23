لجنة فحص عضويات الزمالك تكشف تجاوزات بالجملة في تقريرها النهائي من بينها «600 عضوية لأسر الشهداء والنواب مجانًا» بدون موافقة مجلس الإدارة

الشارقة - اميمة ياسر - انتهت لجنة تنقية العضوية بنادي الزمالك، والمكلفة من قبل مديرية الشباب والرياضة بمراجعة كشوف العضوية الخاصة بأعضاء النادي، من عملها ورفعت تقريرها الخاص إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك من أجل اتخاذ القرار اللازم بشأن موقف انتخابات نادي الزمالك والموعد الذي سيتحدد لفتح باب الترشح لانتخابات النادي.



وكانت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفتها الجهة الإدارية الخاصة بنادي الزمالك، قررت في الثاني من شهر أكتوبر الجاري، إيقاف عملية الانتخابات وبطلان فتح باب الترشح في الانتخابات بسبب وجود أخطاء في كشوف الأعضاء، هذا بالإضافة لعدم انتهاء اللجنة المكلفة بفحص العضوية من عملها خلال الفترة الماضية.

أبرز تفاصيل تقرير اللجنة

واكتشفت لجنة تنقية العضوية بنادي الزمالك وجود العديد من التجاوزات، أبرزها منح 400 عضوية لأسر الشهداء مجانًا، وذلك دون الحصول على قرار من مجلس إدارة النادي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

كما تواجدت عضويات لضباط من الجيش والشرطة والقضاة دون مراعاة للنسب المحددة في التخفيضات، في حين توجد مائتا عضوية مجانًا لأعضاء مجلس النواب.حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

كما أكدت اللجنة أن هناك 22 ألف عضوية مخفضة لم تسدد غير القسط الأول من الأقساط، ومع ذلك يتم التجديد لهم وحصولهم على كارنيهات باقي السنوات الماضية دون سداد القسط السنوي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأرسلت اللجنة تقرير بكافة المخالفات الموجودة إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن ملف العضوية تمهيدًا لفتح باب الترشح في انتخابات الزمالك.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، في وقت سابق، أعلنت في وقت سابق، إنها سيتم فتح باب الترشح فور انتهاء اللجنة من عملها، وذلك بحد أقصى 31 أكتوبر حتى يتم إجراء الانتخابات بحلول منتصف ديسمبر المقبل من أجل اختيار مجلس إدارة جديد.