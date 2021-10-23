شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الحرس الوطنى منافس الأهلى فى دورى الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلي مع نظيره الحرس الوطنى ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى فى مستهل رحلة المارد الأحمر لحصد اللقب الأفريقى للموسم الثالث على التوالي

الأهلي يدخل المسابقة مرشحا بقوة لاعتلاء منصة التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي، والـ11 في تاريخه، ليواصل الابتعاد عن أقرب ملاحقيه، بينما جيندارميري ناشونال ( الحرس الوطنى) بطل النيجر لايزال غامضاً لذا نلقى الضوء عليه فى السطور التالية..

-تأسس نادي جانديرميه ناسيونال (الحرس الوطني) عام 1996.

-يخوض مبارياته على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي، ويتسع 35 ألف متفرج.

-صعد إلى الدوري النيجري الممتاز عام 2012 بعدما حصد لقب القسم الثاني.

-حصد لقب الدوري المحلي في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه موسم 2020-2021، وحسم اللقب برصيد 56 نقطة من 26 مباراة، حقق خلالها 16 فوزا و8 تعادلات وخسارتين.

-حصل على ثنائية تاريخية الموسم الماضي قبل المشاركة في دوري الأبطال.

-شارك في كأس الكونفدرالية، وفاز في ذهاب دور الـ64 على أولمبيك يلين من مالي 1-0، ثم تعادل على ملعبه إيابا بهدف لمثله، وفي دور الـ32 الأول، اصطدم الفريق بنظيره شبيبة القبائل الجزائري وخسر على ملعبه 1-2 ذهابا، ثم تعرض لهزيمة خارج الديار بهدفين دون رد ليودع البطولة مبكرا.

-حل وصيفا للكأس 3 مرات أعوام 2014 و2015 و2019، واحتل المركز الثاني في الدوري عام 2017.

-لم يفز في أي مباراة قارية على ملعبه بعد أن خاض 4 مباريات في إفريقيا، خسر مرة واحدة وتعادل في ثلاثة أخرها أمام الاهلى 1-1.

-لا يضم الفريق سوى لاعبين محترفين فقط من الأول من توجو والثاني من كوت ديفوار.

– يضم 6 دفعة من مواليد الألفية الحالية.

-يبلغ متوسط أعمار الجيل الحالي للفريق النيجري نحو 29.7 عاما، حسب ما ذكره موقع "ترانسفير ماركت".

- الحرس الوطنى تعادل على ملعبه ذهابا 1-1 مع ضيفه لو ميساجير نغوزي من بوروندي، وكان على أعتاب الخروج من الدور التمهيدي، قبل فوزه الصعب والثمين إيابا بهدف دون رد، ليحجز مقعده بين الكبارويضرب موعداً مع الاهلى.