شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامي يستعد مبكرا لبطولة مستر أولمبيا: العمل للعام القادم يبدأ الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البطل المصري ممدوح السبيعي "بيج رامي"، الاستعداد مبكرًا لبطولة مستر أولمبيا للعام القادم بعد أن فاز بها عامين على التوالي، ونشر "بيج رامي"، صورة له عبر حسابه على "فيس بوك" تظهر اللياقة البدنية العالية والكتلة العضلية المتناسقة التي تؤهله للفوز بالبطولة مرة أخرى.

وعلق بيج رامي، على الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، "العمل للعام القادم يبدأ الآن، سأستخدم الـ 12 شهرًا القادمة لأتحسن، اعرف ما يجب علينا القيام به ونحن نعمل على ذلك".



تدوينه بيج رامى

ونجح ممدوح السبيعى الشهير بـ"بيج رامى" فى أن يصبح حديث الصباح والمساء فى الشارع الرياضى، بعد تتويجه بلقب ببطولة مستر أولمبيا للعام الثانى على التوالى، بعد تغلبه على منافسه الأمريكى براندون كيري والإيراني هادي شوبان.

يبلغ بيج رامي من العمر 36 عاما، حيث إنه مواليد 1985بمحافظة كفر الشيخ وبدأ كمال الأجسام عام 2010 بإحدى صالات الجيم بالكويت، وأول مشاركة له كانت عام 2012 بمستر أولمبيا للهواة وحقق المركز الأول، حيث فاز ببطولة نيويورك 2013، ويعد أول مصري يتوج بلقب مستر أولمبيا، أما فى عام 2013 تم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين بعد أن حصل على المركز الثامن ببطولة مستر أولمبيا.



بيج رامي

وراهن بيج رامي على الفوز باللقب فى هذه النسخة، حيث قال خلال المؤتمر الصحفى للبطولة، إنه بذل مجهودًا كبيرًا منذ تتويجه بلقب النسخة الماضية حتى يتمكن من هزيمة نفسه هذا العام والفوز باللقب للعام الثاني على التوالي.

أكد موقع "باربيند" الأمريكي، المتخصص في أخبار رياضات ألعاب القوى، أن بيج رامي تسلم جائزة مستر أولمبيا 2021، وهي عبارة عن شيك بنكي بقيمة 400 ألف دولار أمريكي، أى بما يعادل حوالي 6.2 مليون جنيه مصرى.