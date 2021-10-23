شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. موسيمانى يتوج بدورى أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 23 أكتوبر 2016، أخفق فريق الزمالك في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم رغم فوزه على ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد، على استاد برج العرب بالإسكندرية وسط حضور 70 ألف متفرج في إياب الدور النهائي للبطولة الأفريقية.

ولم يكن هذا الفوز كافيا لتتويج الزمالك بالبطولة الأفريقية، بعدما خسر في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة، ليتوج صن داونز بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى باللقب الأفريقي لأول مرة في تاريخه، وثاني مرة في تاريخ جنوب إفريقيا بعد أورلاندو بايرتس عام 1995.

سجل النيجيري ستانلي هدف المباراة الوحيد من مجهود فردي وتسديدة قوية في الدقيقة (64)، وتولى موسيمانى تدريب الاهلى منذ فترة طويلة وقاد المارد الأحمر للتتويج بدوري الابطال الافريقى مرتين على التوالي.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود جنش، علي جبر، أحمد دويدار، معروف يوسف، رمزى خالد، طارق حامد، أحمد توفيق، مصطفى فتحى، أيمن حفنى، ستانلى، باسم مرسى.

في المقابل لعب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بتشكلة مكونة مناونيانج ، مبيكيل ، سومباهورو ، نتيتي ، لانجيرمان ، كيكانا ، مابوندا ، تاو ، لافور ، دولي ، بيليات".