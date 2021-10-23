شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. معين الشعبانى يرفع راية التحدى مع النسور الخضر بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار التحدى تولى التونسى معين الشعبانى مهمة تدريب النادى المصرى، بحثاً عن طموح جديد خارج أرض النسور بعدما نفذت طموحاته مع الترجى التونسى، ليخوض تحدياً جديداً خارج الديار مع واحد من أهم الأندية الشعبية فى مصر، وعلى عاتق الشعبانى علقت جماهير المصرى البورسعيدى الكثير من الآمال فى استعادة هيبة النسور الخضر.

ويخوض النادى المصرى تحت قيادة التونسى المخضرم، مباراة مصيرية أمام سلطات الموارد الأوغندى فى إياب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبى بين الفريقين، خلال اللقاء الذى أقيم بأوغندا.

وتأمل جماهير المصرى أن يصحح الشعبانى مسار الفريق البورسعيدى فى البطولات اقارية على غرار انجازاته مع الترجى التونسى فى وقت سابق، عندما نجح فى حصد بطولة دورى أبطال أفريقيا، ويمتلك معين الشعبانى سيرة ذاتية قوية، حيث حصل على دورى أبطال أفريقيا عامى 2018 و 2019 مع الترجى ويعد أصغر مدرب فى التاريخ يحقق لقب دورى أبطال أفريقيا فى سن الـ37 عاما.

وتولى الشعباني تدريب 3 أندية فقط خلال مسيرته وهم حمام الأنف - الترجى التونسى والنادى المصرى، ومع الترجي أدار الشعباني فى 131 مباراة فاز فى 85 لقاء وتعادل فى 25 مواجهة وخسر 21 مباراة وسجل لاعبو الترجى تحت قيادته 214 هدف بينما تلقت شباكه 116 هدفاً وتوج مع الفريق ببطولتين لدوري الابطال الافريقى.



معين الشعباني (1)