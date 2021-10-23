شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يعسكر بالقاهرة اليوم استعدادا لمواجهة فيوتشر بافتتاحية الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق فاركو بقيادة مجدى عبد العاطى معسكراً مغلقاً بداية من اليوم السبت بالقاهرة استعداداً لمواجهة فيوتشر في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثامنة مساء الاثنين المقبل على ستاد الاهلى والسلام.

واجريت مؤخرا مراسم قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز والتى اسفرت عن وقوع فاركو فى مواجهة نظيره فيوتشر اف في سى في الجولة الأولى للمسابقة بينما يلاقى فاركو نظيره الاهلى بالاسبوع الحادى عشر ويلاقى الزمالك في الجولة الرابعة عشرة للمسابقة.

وجاءت مباريات نادي فاركو كالتالي:

الأسبوع الأول

- فيوتشر أف سي × فاركو

(الأثنين 25 أكتوبر - 8 مساءً - استاد السلام)

الأسبوع الثاني

- فاركو × بيراميدز

(الأحد 31 أكتوبر - 5:30 مساءً - استاد الإسكندرية)

الأسبوع الثالث

- الجونة × فاركو

(الخميس 4 نوفمبر - 5:30 مساءً - استاد خالد بشارة بالجونة)

الأسبوع الرابع

- فاركو × مصر المقاصة

(الخميس 18 نوفمبر - 3 مساءً - استاد الجيش ببرج العرب)

الأسبوع الخامس

- فاركو × سيراميكا كليوباترا

(الأحد 21 نوفمبر - 5:30 مساءً - استاد الإسكندرية)

الأسبوع السادس

- الاتحاد × فاركو

(الخميس 25 نوفمبر - 3 مساءً - استاد الإسكندرية)

الأسبوع السابع

- فاركو × المصري

(الإثنين 20 ديسمبر - 3 مساءً - استاد الجيش ببرج العرب)

الأسبوع الثامن

- الشرقية للدخان × فاركو

(الجمعة 24 ديسمبر - 5:30 - استاد بترو سبورت)