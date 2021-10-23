شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق الدورى..عمرو الحلواني أفضل صانع فرص في الموسم الماضى بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعول فريق سيراميكا على الصفقات الجديدة التي أبرمها الصيف الماضي استعدادا للموسم الجديد، وكان على رأس هذه الصفقات التعاقد مع عمرو الحلواني ظهير أيسر فريق أسوان، والذى نجح في تقديم موسما مميزا مع زهرة الجنوب في الموسم الماضى.

ورغم أن الحلواني كان في منافسة شديدة مع ظهير أيسر الأهلى على معلول في معدل صناعة الأهداف المسجلة حتى نهاية الدوري الماضى، لكنه حقق أرقاما أخرى مميزة في الموسم المنقضي.

الحلواني هو أكثر لاعب في الدورى المصري موسم 2020 / 2021 صنع فرصا محققة للتسجيل من الكرات الثابتة في الدوري الماضى، بواقع 48 فرصة، في المباريات التي شارك بها مع تماسيح النيل، بمعدل يقترب من فرصة ونصف لكل مباراة لعبها.

ويبتعد الحلواني عن أقرب ملاحقيه في صناعة الفرص من الكرات الثابتة، وهو أحمد سمير لاعب طلائع الجيش والذى يعد أبرز مواهب الدورى في الموسم المنقضي، ونجح سمير في صناعة 28 فرصة محققة من الكرات الثابة بفارق 20 فرصة عن الحلواني.

وجاء في المرتبة الثالثة لصناعة الفرص من الكرات الثابتة أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بواقع 24 فرصة محققة للتسجيل، وهذه الأرقام تبرهن على أهمية الكرات الثابتة كأحد الحلول الهجومية لفك التكتلات الدفاعية والوصول لمرمى المنافسين.