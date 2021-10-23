بالموعد والقناة والمعلق.. خريطة بث مباريات الأهلي والمصري وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

تقام مساء اليوم السبت، 3 مباريات للأندية المصرية خلال مشاركاتهم بالبطولات الإفريقية المختلفة.

ويخوض الأهلي مواجهة هامة أمام فريق الحرس الوطني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، بعد أن تعادل ذهابا بهدف لمثله في النيجر.

وتقام مباراة الأهلي والحرس الوطني في السادسة مساءً على ستاد الأهلي We السلام، حيث من المقرر إذاعة المباراة عبر قناة "اون تايم سبورتس1".

ويقود أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الاستوديو التحليلي للمباراة، بتواجد كل من تامر صقر، أحمد حسن ومحمد فضل، ويعلق على المباراة أيمن الكاشف.

وفي مباراة أخرى بالكونفدرالية، يعود المصري مرة أخرى للمشوار الأفريقي عندما يواجه منافسه أوغندا ريفينيو أوثورتي الأوغندي في إطار إياب الدور الأول من مرحلة الـ32 من مسابقة الكونفدرالية، بعد أن تعادل سلبياً في مباراة الذهاب.

وتقام مباراة المصري وسلطات الموارد في الساعة السابعة مساءً، حيث من المقرر إذاعة المباراة عبر قناة "اون تايم سبورتس2".

ويقود إبراهيم عبدالجواد الاستوديو التحليلي للمباراة، بتواجد كل من طه إسماعيل، عمرو الدسوقي وجمال حمزة، على أن يعلق مؤمن حسن على اللقاء.

في المقابل، وتحديدًا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، يستقبل بيراميدز منافسه عزام التنزاني في لقاء الإياب ضمن مباريات نفس المرحلة بمسابقة الكونفدرالية، بعد أن تعادل هو الأخر سلبياً في لقاء الذهاب.

ومن المقرر إذاعة مباراة بيراميدز وعزام التنزاني عبر قناة "اون تايم سبورتس1".

ويقود كريم خطاب الاستوديو التحليلي للمباراة، بتواجد كل من أيمن يونس وإساعيل يوسف، ويعلق على اللقاء المعلق محمد الكواليني.