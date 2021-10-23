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سولشاير: يجب أن نكون في أفضل حال أمام صلاح

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أشاد النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، بالمستوى الذي يقدمه محمد صلاح لاعب ، مشيراً الى أن لاعب فريقه يعد فريد من نوعه.

ويستعد مانشستر يونايتد لملاقاة ليفربول ضمن الجولة التاسعة لمسابقة الممتاز.

وقال سولشاير في تصريحاته "سأدعم كريستيانو رونالدو في أي منافسة، هو فريد من نوعه، سجله التهديفي كان رائعاً، وهو مازال مستمر في التهديف".

وأضاف "محمد صلاح في الوقت الحالي يعيش أفضل حالاته، الجميع يرى بعض الأهداف التي سجلها مؤخراً".

وأكمل "نحن نعلم أننا يجب أن نكون في أفضل حال للدفاع أمام محمد صلاح".

وأشار "لاعبين مثل هذا لا يأتون في كثير من الأحيان، وعلينا أن نستمتع بهم عندما نشاهدهم من بعيد، وليس يوم الأحد هذا قريب جداً بالنسبة لي".

وشدد "يجب أن نقوم بعمل جيد أمام ليفربول وليس فقط أمام صلاح، أنا معجب كثيراً بهجوم ليفربول، هناك ماني وفيرمينو وكذلك جوتا".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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