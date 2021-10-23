"مفاضلة بين هاني وأكرم".. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الحرس الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الحرس الوطني، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والحرس الوطني في السادسة من مساء اليوم السبت على ستاد الأهلي we السلام.

وكان الأهلي تعادل بهدف لمثله خارج الأرض في المباراة التي أقيمت بالنيجر ويبحث في لقاء الإياب عن الفوز أو التعادل بدون أهداف من أجل حسم التأهل إلى دور المجموعات من البطولة التي يحمل لقبها في أخر موسمين.

ويدرس موسيماني الدفع بمحمد هاني أو أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن، على أن يقود محمد شريف خط هجوم الفريق الأحمر.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مواجهة الحرس الوطني بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني أو أكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي.

ثلاثي ما قبل المهاجم: محمود كهربا محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.