ما هي مواعيد مباريات اليوم السبت القنوات الناقلة؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء يوم السبت 23 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عدة مباريات هامة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، بجانب دوري أبطال أفريقيا.



وتستكمل منافسات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، حيث تبحث الفرق العربية عن بطاقة العبور لمرحلة المجموعات.

يسعى فريق تشيلسي لمواصلة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حين يلاقي المتذيل نوريتش سيتي، في الجولة التاسعة.

وتنطلق المباراة في تمام الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports 1 HD Premium.

يخوض فريق مانشستر سيتي الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي أمام نظيره برايتون في مشواره نحو الحفاظ على اللقب.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports 1 HD Premium.

يستضيف فريق بولونيا نظيره ميلان في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، مساء السبت.

وتنطلق المباراة في تمام 9.45 مساء، 10:45 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

يدخل فريق بايرن ميونخ الجولة التاسعة من الدوري الألماني بمواجهة هوفنهايم، مساء يوم السبت.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس الناطقة باللغة الفرنسية، لعدم نقلها على أي قناة عربية.

يستضيف فريق أرمينيا بيلفيد نظيره بروسيا دورتموند، في الجولة التاسعة من الدوري الألماني، وتنطلق المباراة في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الناطقة باللغة الفرنسية، لعدم نقلها على أي قناة عربية.

منتعشا بتأهله التاريخي لنهائي دوري أبطال آسيا، يستأنف فريق الهلال مشواره في الدوري السعودي حين يلاقي الرائد.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة SSC السعودية ومنصة شاهد الإلكترونية.

تختتم منافسات الجولة السابعة للدوري الإماراتي، مساء السبت بمواجهة الوحدة والإمارات، التي تنطلق في تمام 5:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6:15 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية وقناة دبي الرياضية على الهواء مباشرة.

يخوض فريق النجم الساحلي التونسي مباراة الإياب في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، حين يلاقي الجيش الرواندي.

وتنطلق المباراة في الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الخامسة بتوقيت أبوظبي، وحتى الآن لم تعلن أي قناة بث اللقاء.

منتعشا بفوزه العريض في دوري أبطال أفريقيا ذهابا، يواجه فريق المريخ السوداني مضيفه زاناكو الزامبي في إياب دور الـ32.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة الملاعب الرياضية السودانية على الهواء مباشرة.

يستكمل الأهلي مشواره في الدفاع عن لقبه، حين يواجه فريق الحرس الوطني من النيجر في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية على الهواء مباشرة.

يخوض الرجاء المغربي مباراة الإياب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حين يلاقي فريق أويلرز الليبيري.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر شاشة قناة المغربية الثالثة الرياضية.