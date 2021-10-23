تعرف على موعد مباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يعود ميلان لاستكمال مشواره في الدوري الإيطالي بمواجهة خارج أرضده ضد بولونيا، ضمن منافسات الجولة التاسعة، يوم السبت.



المباراة تأتي بعد أيام معدودة على تلقي الروسونيري ثالث خسارة له في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي تجرعها على يد بورتو البرتغالي بهدف دون رد.

من المقرر أن تقام المباراة على ملعب "رينادو دال آرا" في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى ميلان لمواصلة الضغط على نابولي المتصدر، في ظل فارق النقطتين بينهما، حيث يحتل ميلان المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

لم تحصل أي محطة عربية على حقوق بث الدوري الإيطالي هذا الموسم بعدما تخلت شبكة "بي إن سبورتس" عن شرائها عقب جائحة فيروس كورونا.

رغم ذلك، فإن رابطة الكالتشيو منحت فرصة متابعة مباريات المسابقة عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" وهي "Serie a" بشكل مجاني.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

نابولي - 24 نقطة

ميلان - 22 نقطة

إنتر ميلان - 17 نقطة

روما - 15 نقطة

لاتسيو - 14 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو: 7 أهداف

جواو بيدرو جلفاو - كالياري: 6 أهداف

إيدين دزيكو - إنتر ميلان: 6 أهداف

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان: 5 أهداف

فيكتور أوسيمين - نابولي: 5 أهداف

ماتيا ديسترو – جنوى: 5 أهداف