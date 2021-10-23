شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يستدرج سلطات الموارد الأوغندى على استاد الإسكندرية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المصرى البورسعيدى نظيره سلطات الموارد الاوغندى في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبى في اوغندا بين الفريقين.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري وسلطات الموارد الأوغندي ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة إريتريا، حكم الساحة تسيجاي موجوس تيكلو، ومعه كل من ايوبيل مايكل “مساعد حكم أول” ويوهانس جيبريسيلاسي “مساعد حكم ثاني”، بالإضافة إلى الحكم الرابع يوناس جيبري، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى السوداني أمير عثمان، بينما يتولى الدكتور محمد سلطان مهام المنسق الطبي للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

وعقد معين الشعبانى، المدير الفني لفريق المصري، جلسة مع لاعبيه، حثهم على ضرورة الظهور بشكل أفضل في لقاء الإياب الليلة أمام بطل اوغندا خاصة أن الأداء الطيب والنتيجة الإيجابية توجه رسالة تحذير للمنافسين في الكونفدرالية، وتعزز من ثقة الجماهيري البورسعيدية في فريقها.

ووعد مسئولو المصرى لاعبى الفريق بالحصول على مكافأت مالية خاصة وفورية فى حال بلوغ ملحق دور الـ32 للبطولة.

وتأتى المكافآت بناء على توصية المدير الفنى معين الشعبانى ومدير الكرة عبدالحليم على لتوجيه رسالة إلى اللاعبين تفيد فرض الإدارة حالة من الاستقرار ووجود طموحات حقيقية يسعى الفريق إلى تحقيقها فى الموسم المقبل من خلال المنافسة على مقعد فى منطقة المربع الذهبى للدورى الممتاز بخلاف المنافسة على لقب بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية فى الموسم الجديد 2021-2022.

وقال معين الشعبانى عن مباراة بطل أوغندا: "سأعمل على تحقيق نقله نوعية فى أداء المصرى.. يهمنا أن نصل إلى أبعد نقطة فى المنافسة الأفريقية، وأحلم بتحقيق نتائج جيدة فى تلك البطولة".

وحرص الشعبانى على توجيه مجموعة من المهام المطلوبة من جانب اللاعبين وعلى رأسها تنفيذ الهجمات المرتدة بخلاف التسديد من خارج منطقة الجزاء بالإضافة إلى اللجوء إلى سرعة اللعب من لمسة واحدة من جانب لاعبى الوسط وفقا لوصايا المدرب للاعبيه.

فى المقابل يتمسك فريق سلطات الموارد الاوغندى بإستكمال مشواره فى البطولة ، وفاز الفريق الأوغندى على البن الإثيوبى بنتيجة 3-1 فى إياب الدور التمهيدي، بعدما انتصر ذهابا 2-1 ليضرب موعداً مع المصرى.